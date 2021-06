Hé lộ nguyên nhân 2 người chết, một bị thương trong công ty bất động sản

Dân trí Trong bữa nhậu tại văn phòng công ty bất động sản ở khu dân cư Hiệp Thành, nhóm của D. có sử dụng ma túy. Sáng hôm sau, anh này phát hiện 2 người tử vong, một bị thương nên gọi cấp cứu.

Xe cứu thương đưa nạn nhân tử vong ra khỏi văn phòng công ty bất động sản.

Chiều 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết, một bị thương tại văn phòng Công ty địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Các nạn nhân tử vong là Hà Huy B. (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Lê Thanh H. (31 tuổi, quê Tây Ninh). Người bị thương tên Lê Văn Q. (31 tuổi, quê Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, tối 20/6, 3 thanh niên trên rủ thêm Trần Quốc D. (28 tuổi, ngụ Bình Dương) tổ chức nhậu tại văn phòng Công ty địa ốc Khang An và sử dụng ma túy đá, thuốc lắc.

Cả nhóm sau đó thấy anh H. co giật nên nắn bóp tay rồi để nằm ngủ với D. ở phòng khách. Sau đó, B. và Q. sang phòng khác ngủ.

Đến 5h30 ngày 21/6, D. ngủ dậy thấy H. và B. đã tử vong. Kiểm tra thấy Q. còn hơi thở nên anh này gọi điện nhờ người đến đưa đi cấp cứu. Sau đó, D. trình báo cơ quan công an.

Kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định D. dương tính với chất ma túy.

Từ lời khai của D. và vật chứng thu giữ tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định các nạn nhân tử vong có thể do sốc ma túy, không có dấu hiệu của án mạng.

Trung Kiên