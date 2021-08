Hát karaoke giữa lúc giãn cách, 8 người bị phạt gần 120 triệu đồng

Dân trí Chủ quán cùng 7 khách (4 nam, 3 nữ) bị phạt 117,5 triệu đồng vì tụ tập, hát karaoke giữa lúc phường Bình Định (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc Thuận (32 tuổi, trú khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn), chủ một quán karaoke không phép ở phường Bình Định, cùng 7 khách hát karaoke.

Những người này vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang hát karaoke trái phép tại một cơ sở kinh doanh không phép ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Ảnh: K.A).

Theo đó, ông Trần Ngọc Thuận bị phạt 20 triệu đồng. Trong 7 khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người. Riêng một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, trong vụ việc trên, có 8 người bị phạt tổng cộng 117,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20h tối 26/7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định kiểm tra quán karaoke (không tên, không có giấy phép hoạt động) do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên, gồm 4 nam (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và 3 nữ ăn mặc "mát mẻ" ở (phường Bình Định), đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong một phòng.

Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, massage… Riêng phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song các đối tượng này vẫn vi phạm.

Doãn Công