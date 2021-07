Bình Định: Công an khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

Dân trí Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) vừa ra quyết khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trên địa bàn, xảy ra vào đầu tháng 7.

Theo Thượng tá Đào Thanh Long - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), đây chỉ mới là quyết định khởi tố vụ án, chưa có quyết định khởi tố bị can.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự trên đã được Công an thị xã An Nhơn chuyển qua Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phê chuẩn theo đúng thẩm quyền.

Bình Định tăng cường kiểm soát các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Định, quyết định khởi tố vụ án trên có liên quan đến một tài xế container (44 tuổi), ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tài xế container chở hoa quả từ Trung Quốc về Việt Nam, thường xuyên ở tại khu nhà dành cho lái xe tại cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai).

Ngày 13/7, tài xế container được làm xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, tài xế này được đưa đi cách ly, điều trị tại Lào Cai.

Theo điều tra dịch tễ, vào cuối tháng 6, tài xế container chở táo, lê từ cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai) đến chợ đầu mối trên Quốc lộ 1A (TP Thủ Đức, TPHCM).

Vào đầu tháng 7, trong quá trình di chuyển theo lộ trình từ Lào Cai về TPHCM, tài xế này có ghé qua nhà khoảng 2 tiếng ăn cơm với vợ con. Thời điểm này, tỉnh Bình Định đã có quy định người về từ TPHCM phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà...

