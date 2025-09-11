Lý do mức đề nghị án nhiều bị cáo vụ Thuận An thấp hơn khung truy tố

Sáng 11/9, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành tiếp tục phần tranh luận.

Sáng nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tiến hành đối đáp lại luật sư và 29 bị cáo đã được cho phép trình bày các luận cứ và tự bào chữa trước đó.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng", Kiểm sát viên nhắc lại nội dung được nhấn mạnh trong bản luận tội, và cho rằng vụ án này là điển hình của các vụ vi phạm quy định về đấu thầu.

Với đề nghị xem xét lại hậu quả và thiệt hại vụ án của luật sư, Viện kiểm sát (VKS) cho biết cơ quan tố tụng xác định hậu quả từ 2 nguồn. Đầu tiên là tiền mà các doanh nghiệp phải nộp lại cho Tập đoàn Thuận An để chi tiền "cơ chế", thứ 2 là tiền trong quá trình thi công, các doanh nghiệp đã nâng khống lên.

Đối với một số nội dung bào chữa đề cập đến bối cảnh, vị trí, vai trò phạm tội của các bị cáo, đại diện VKS đối đáp, trong cáo trạng và bản luận tội xác định những bị cáo tại các Ban Quản lý dự án đều thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

"Đây là nội dung mà chúng tôi đã cân nhắc, xem xét đến vị trí của các bị cáo trong mối quan hệ, phần tương quan trong từng cơ quan, đơn vị để chúng tôi phân hóa trách nhiệm hình sự", kiểm sát viên tại phiên tòa nói.

Đại diện VKS cũng cho rằng, bản thân các bị cáo trong khi làm nhiệm vụ, nhận thấy lãnh đạo giao việc không đúng, cũng có quyền từ chối không thực hiện.

"Các bị cáo trong vụ án này đều là những người có trình độ cao", đại diện VKS nói và nhấn mạnh, các bị cáo thuộc các Ban Quản lý dự án đều bị truy tố ở khung có hình phạt cao nhất 20 năm tù, nhưng nhiều trường hợp VKS đề nghị mức án còn thấp hơn cả khung liền kề.

Điều này, theo kiểm sát viên, đã thể hiện được sự phân hóa rất cao, đồng thời vận dụng đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

Với đề nghị của một số luật sư xin cho thân chủ được hưởng án treo, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng về phía VKS, cơ quan này đã đánh giá, cân nhắc và trong bản luận tội đã đề xuất tới 7 án treo.

"Chúng tôi thấy rằng mức hình phạt mà VKS đưa ra là rất thỏa đáng cho các bị cáo", Kiểm sát viên đối đáp.

Trong bản luận tội, VKSND TP Hà Nội đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Đánh giá về nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị cáo, bản luận tội chỉ ra đã có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đấu thầu. Một số cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu tại các địa phương đã suy đồi về đạo đức.

Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo ra nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.