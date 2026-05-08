Hàng trăm cá thể động vật hoang dã được giải cứu, tái thả

Ngày 8/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5, lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền cơ sở tại nhiều tỉnh, thành liên tiếp tiếp nhận, giải cứu, tái thả động vật hoang dã quý hiếm; đồng thời phát hiện, xử lý các trường hợp săn bắt, nuôi nhốt trái phép. Các vụ việc được ghi nhận tại Sơn La, Tuyên Quang, Nghệ An và Quảng Ngãi.

Tại Sơn La, ngày 5/5, UBND xã Chiềng Mung phối hợp với Phòng PA04, Công an xã Chiềng Mung và Hạt kiểm lâm khu vực XII tiếp nhận, tái thả một cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên. Cá thể này được gia đình ông Trần Văn Thao, trú bản Nà Ha II, phát hiện đi lạc vào khu vực nhà ở và chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cùng ngày, Hạt kiểm lâm khu vực XV, Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa, tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do chị Hoàng Thị Hiến, trú bản Chiếu, xã Mường Cơi, phát hiện khi làm ruộng và tự nguyện bàn giao. Rùa núi vàng thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ và chăm sóc cá thể này để chuẩn bị tái thả về tự nhiên.

Tại Nghệ An, ngày 30/4, Công an xã Quỳnh Thắng tiếp nhận một cá thể rùa Sa Nhân thuộc nhóm IIB do em Trần Lê Anh Thư (13 tuổi), trú tại xóm 2/9, tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng thả động hoang dã về tự nhiên (Ảnh: C05).

Ngày 4/5, Công an xã Giai Xuân tiếp nhận một cá thể culi nhỏ do anh Nguyễn Ngọc Hoài, trú tại xóm Yên Hòa, giao nộp. Đây là loài thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Công an xã sau đó phối hợp với Hạt kiểm lâm Tân Kỳ và Trạm Quản lý rừng phòng hộ Thung Khiển hoàn tất thủ tục, thả cá thể này về rừng tự nhiên.

Một ngày sau, lực lượng liên ngành gồm Công an xã Bình Minh, UBND xã Bình Minh và Hạt kiểm lâm Yên Thành tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng 4,5kg từ anh Phạm Văn Đạt, trú tại xóm Cửa Thờ. Cá thể khỉ sau đó được bàn giao cho Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát để quản lý, bảo tồn.

Cũng tại Nghệ An, Công an xã Hùng Chân phối hợp với UBND xã, Hạt kiểm lâm Quỳ Châu và Trạm Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tiếp nhận một cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB do bà Lữ Thị Khoanh, trú tại bản Cướm, tự nguyện giao nộp. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để tái thả cá thể này về Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Tại Tuyên Quang, lực lượng kiểm lâm và công an địa phương tăng cường kiểm tra trong mùa chim sinh sản. Trong các ngày 26 và 28/4, Hạt kiểm lâm khu vực VII phối hợp Công an các xã Tân Quang và Bắc Quang kiểm tra nhiều khu vực vườn đồi, nương rẫy, ven sông suối; phát hiện, tháo dỡ hàng chục điểm bẫy chim trái phép.

Các tang vật bị thu giữ gồm lưới, dây bẫy, loa phát âm thanh, ắc quy - những phương tiện thường được dùng để dẫn dụ, săn bắt chim hoang dã. Ngày 4/5, từ tin báo của người dân, Hạt kiểm lâm khu vực XI phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương vây ráp một điểm bẫy chim tại thôn Đông Cáp I.

Các đối tượng vi phạm bỏ chạy, để lại 7 cá thể chim hoang dã bị trói buộc, trong đó có 2 cá thể cắt lớn thuộc nhóm IB, danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Toàn bộ số chim được giải cứu và tái thả ngay tại khu vực rừng tự nhiên.

Tại Quảng Ngãi, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp kiểm lâm kiểm tra nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc. Tại một cơ sở trên đường Trần Phú, phường Kon Tum, lực lượng chức năng phát hiện 89 cá thể động vật rừng bị nuôi nhốt trái phép, gồm 87 cá thể chim thuộc 8 loài khác nhau và 2 cá thể rồng Nam Mỹ. Trong số này có 19 cá thể thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Ngoài ra, khi kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Trương Quang Trọng, lực lượng chức năng xác định 30 trong tổng số 103 cá thể chim chào mào đang bị nuôi nhốt không có giấy tờ hợp lệ. Toàn bộ số cá thể vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định.

Các vụ việc liên tiếp được phát hiện cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong bảo vệ động vật hoang dã. Việc nhiều người dân chủ động giao nộp cá thể quý hiếm, cung cấp tin báo về hành vi săn bắt trái phép cũng phản ánh chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học.