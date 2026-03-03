Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) phối hợp Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) và các đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế “Vai trò của phụ nữ và các khía cạnh về giới liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã và tội phạm ngành thủy sản”.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng C05, cho biết tội phạm về động vật hoang dã và khai thác thủy sản bất hợp pháp đang là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh môi trường toàn cầu. Buôn bán trái phép động vật hoang dã nằm trong nhóm tội phạm có lợi nhuận cao nhất thế giới, gắn với các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, rửa tiền và tham nhũng.

Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có Quyết định 1623/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, giao lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường làm nòng cốt triển khai.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục C05 (Ảnh: H.N.).

Tuy nhiên, do tính chất lợi nhuận cao và yếu tố xuyên quốc gia, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Tội phạm xuyên quốc gia, cần cách tiếp cận đa chiều

Thiếu tướng Thân Văn Hải nhấn mạnh, buôn bán động vật hoang dã và thủy sản là loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thể hiện ở quá trình thực hiện hành vi, có thể bắt đầu từ một quốc gia và kết thúc ở nhiều quốc gia khác.

Thời gian qua, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiếp cận vấn đề này theo nhiều phương diện, trong đó có các yếu tố về giới. Tuy nhiên tại Việt Nam - một quốc gia trung chuyển của hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã - khía cạnh giới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ.

Dẫn báo cáo năm 2020 của INTERPOL, UN Women và UNODC về “Vai trò của phụ nữ trong lực lượng thực thi pháp luật khu vực ASEAN”, Thiếu tướng Thân Văn Hải cho biết, tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong các cơ quan thực thi pháp luật còn tương đối thấp, dao động từ 6 đến 20%; tại Việt Nam, tỷ lệ cán bộ nữ trong lực lượng Công an nhân dân đạt 14,2%.

Nghiên cứu khuyến nghị các quốc gia ASEAN cần có biện pháp thiết thực nhằm xây dựng môi trường thực thi pháp luật mang tính bao trùm giới, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn và phát huy năng lực trong các lĩnh vực chuyên sâu, trong đó có phòng, chống tội phạm môi trường.

Thiếu tướng Thân Văn Hải đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo, coi đây là cơ hội để cán bộ nữ cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong thực thi pháp luật.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: H.N.).

Cam kết xử lý nghiêm, không có vùng cấm

Tại hội thảo, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khẳng định Việt Nam là thành viên Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp; tham gia Công ước Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) và cam kết thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó có Mục tiêu 5 về bình đẳng giới và Mục tiêu 15 về bảo tồn đa dạng sinh học.

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản và thúc đẩy bình đẳng giới trong thực thi pháp luật là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Mọi hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác thủy sản bất hợp pháp và các hành vi tiếp tay, bao che sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Thiếu tướng Thân Văn Hải nhấn mạnh.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò thực chất của phụ nữ trong mọi mặt công tác, góp phần thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hội thảo quốc tế “Vai trò của phụ nữ và các khía cạnh về giới liên quan đến tội phạm về động vật hoang dã và tội phạm ngành thủy sản” diễn ra trong 2 ngày 3-4/3.