"Hàng giả đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng người tiêu dùng"

Ngày 1/7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (mới) có buổi tiếp xúc cử tri xã Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang cũ) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Một trong những vấn đề nổi cộm được cử tri đặt ra đó là hiện nay mạng xã hội có nhiều tiện ích về thông tin liên lạc, nhưng tình trạng lừa đảo trên không gian mạng vẫn xảy ra ngày càng tinh vi.

"Đối tượng giả mạo cả cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây nhức nhối xã hội", cử tri Nguyễn Thị Út phản ánh.

Cử tri cũng đặt vấn đề về hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, thực phẩm mất an toàn vệ sinh thực phẩm và kiến nghị ngành chức năng có biện pháp quyết liệt để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người dân.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, nói về việc xử lý lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả (Ảnh: Minh Trung).

Trả lời những vấn đề cử tri đặt ra, Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua có các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng lợi dụng lòng tham của một số người chưa hiểu biết, tặng quà trúng thưởng, xin việc,… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế,… dọa người dân vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tài sản.

“Hậu quả người dân bị thiệt hại kinh tế, tinh thần”, Đại tá Thức nói.

Theo Đại tá Vũ Thành Thức, mặc dù lực lượng công an đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhưng thực tế diễn ra trên không gian mạng vẫn còn. Hoạt động của các đối tượng lừa đảo thường có cơ sở, máy chủ kết nối ở nước ngoài nên khó phát hiện, truy vết,…

Nêu những biện pháp xử lý, theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, hướng tới cần tăng cường hợp tác quốc tế để truy vết các đối tượng vi phạm, xử lý theo quy định; tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau để người dân biết thủ đoạn và phòng ngừa.

“Khi nhận thông tin, số điện thoại lạ gọi đến, bà con không nghe, không làm theo. Nếu đã nghe rồi thì ghi lại nội dung, trình báo cơ quan công an gần nhất để ghi nhận và có các biện pháp tiếp theo để xử lý”, Đại tá Thức lưu ý.

Về tình trạng hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, lực lượng công an cũng triển khai việc xử lý.

Đại tá Vũ Thành Thức đề nghị người dân nếu phát hiện trên địa bàn xuất hiện dấu hiệu bất thường ở những điểm kho, bãi tập kết hàng hóa,… thì thông báo ngay cho cơ quan công an. Ông cũng hứa sẽ tiếp nhận thông tin và giải quyết một cách kịp thời, thấu đáo.

Nêu thêm vấn đề này, theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, hàng giả, kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi, thậm chí sinh mạng của người tiêu dùng, cũng như uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính.

"Cả nước vừa qua tăng cường các cuộc kiểm tra, kiểm soát và phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, đã khởi tố vụ án, bị can để xử lý theo pháp luật", ông Huyến thông tin.