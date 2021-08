Hàng chục nam nữ "phê" ma túy trong quán karaoke

Dân trí Sau khi quả tang hàng chục đối tượng đang "phê" ma túy tại quán karaoke, cảnh sát khám xét nhà chủ quán thì phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm, một lượng hàng nghi ma túy.

Rạng sáng 27/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội; Công an huyện Thọ Xuân bắt quả tang 13 đối tượng nữ, 9 đối tượng nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo (ở khu 1 thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân). Chủ quán karaoke này do Lê Anh Tuấn (SN 1976, ở thị trấn Thọ Xuân) làm chủ.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi tập trung sử dụng ma túy tại quán karaoke.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nhà đối tượng Lê Anh Tuấn, lực lượng Công an đã thu giữ 16 gói nilon màu trắng có chứa các chất dạng tinh thể, cục, bột, viên bột mịn (nghi là ma túy), 1 túi nilon chứa chất thảo mộc (Tuấn khai là cỏ ma túy dạng cỏ Mỹ), 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bình Minh