Hai thiếu nữ bị lừa đi làm công nhân rồi bán cho quán hát

Ngày 18/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú xã Nho Quan, Ninh Bình) điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Thủy, Mạnh, Tuấn bị bắt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cơ quan công an cũng đã bắt giữ, điều tra, xử lý đối với Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, trú tại tỉnh Đắc Lắk, hiện nay ở tỉnh Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, trú tại xã Như Xuân, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Tuấn có thỏa thuận với chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino” của Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, trú tại xã Yên Trung, Bắc Ninh) nếu tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke thì Tuấn sẽ trả công xứng đáng.

Giữa tháng 12/2025, biết hai em V.T.T. (SN 2011) và T.T.V. (SN 2012) cùng trú ở xã Tìa Dình, Điện Biên, có nhu cầu xin làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh, Thủy đã lừa dối hai em đưa đến Bắc Ninh để xin việc.

Sau đó, Thủy báo cho Nguyễn Hữu Tuấn đã tìm được hai nữ nhân viên phục vụ quán hát. Nhận được thông tin, Tuấn rủ thêm Vi Văn Mạnh đi cùng đến Bắc Ninh. Các đối tượng ép hai thiếu nữ đi làm nhân viên quán hát nhưng không được đồng ý. Tuấn đã giao cho Thủy 10 triệu đồng, rồi tiếp tục ép các thiếu nữ đi cùng bọn chúng.

Đối tượng Nguyễn Đại Dương bị khởi tố điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Biết Nguyễn Đại Dương (nhân viên quán karaoke tại xã Gia Viễn, Ninh Bình) đang có nhu cầu tuyển nhân viên quán hát, Tuấn và Mạnh đã thuê taxi từ Bắc Ninh đến Ninh Bình rồi bán hai thiếu nữ này cho Dương với số tiền 14 triệu đồng.

Số tiền nhận được, Tuấn trả cước xe taxi 1,1 triệu đồng, chia cho Mạnh 300 nghìn đồng, còn 12,6 triệu đồng sử dụng tiêu xài cá nhân.

Hai em T. và V. không đồng ý làm nhân viên quán hát, ngày 14/1, Dương đã dùng chiêu trò khống chế các em, sau đó buộc anh V.A.K. (bố em T.) phải giao cho mình 17 triệu đồng.

Công an đã điều tra, bắt giữ nhanh các đối tượng, giải cứu hai thiếu nữ kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.