Hai nhóm thanh, thiếu niên ở Hải Phòng hỗn chiến trên phố

Ngày 29/9, Công an Hải Phòng cho biết, trước đó ngày 31/8, nhóm 6 thiếu niên (SN 2009), cùng trú tại phường Đông Triều, Quảng Ninh, đi trên hai xe máy, mang theo phóng lợn, gậy tre đến đường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) thì xảy ra xô xát với một nhóm khác.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Nhóm còn lại gồm: Đồng Đăng Hiệu (SN 2007), trú tại phường Chí Linh, Hải Phòng), Lê Thế Dương (SN 2004), trú tại phường Trần Nhân Tông, Hải Phòng và một số người chưa rõ lai lịch.

Công an đề nghị ai biết thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, Hải Phòng. Người dân có thể gọi cán bộ điều tra Phạm Bảo Ngọc theo số 091.751.7671.