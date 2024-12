Hai người ngoại quốc lừa đảo chủ cơ sở sản xuất ngọc trai

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ Armand Wily Asse (52 tuổi) và Naga Onguene Xavier (35 tuổi, cùng quốc tịch Cameroon, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trên.

Một trong 2 đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Tây Hồ).

Theo cơ quan chức năng, ngày 30/11, anh N.Q.V. (39 tuổi, ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đến Công an phường Thụy Khuê trình báo về việc bị 2 người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 548 triệu đồng, dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V. sản xuất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp Công an phường Thụy Khuê, Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ 2 đối tượng nêu trên.

Tại trụ sở công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cảnh sát đã thu giữ được tang vật là 6.400 USD.

Vụ án đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.