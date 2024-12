Giả danh ban chỉ huy quân sự huyện để lừa đảo

Chiều 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Chiêm Hóa nhận được điện thoại, tin nhắn của các đối tượng mạo danh cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đặt tiệc, mua hàng hóa, thiết bị quân dụng…

Để tạo lòng tin với các chủ cửa hàng, các đối tượng gửi báo cáo mua hàng kèm theo chữ ký và dấu giả mạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa qua Facebook, Zalo.

Các đối tượng mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Để phòng ngừa thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân thận trọng với các đối tượng liên hệ mua hàng trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…), cần xác minh rõ người, rõ địa chỉ khi tiến hành giao dịch.

"Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của người lạ tự xưng là cán bộ công an, quân đội hoặc cán bộ của cơ quan nhà nước để đặt quà, yêu cầu cung cấp thông tin, nhờ giúp đỡ… thì người dân liên hệ ngay cơ quan công an, ban chỉ huy quân sự hoặc cơ quan nhà nước gần nhất để được hướng dẫn", Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo.