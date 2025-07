Hai người livestream bán "bùa yêu" trên mạng bị khởi tố

Ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Huỳnh Như (25 tuổi, ngụ An Giang) và Danh Lợi (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, từ giữa năm 2024 đến giữa tháng 2 năm nay, Như cấu kết với Lợi livestream bán các loại bùa ngải, các vật yểm bùa ngải, như: Son, sáp, nước hoa… với giá từ vài trăm nghìn đến 7 triệu đồng.

Để chiếm được lòng tin của khách hàng, Lợi đóng giả thầy bùa. Khi khách có nhu cầu, Như dùng điện thoại quay video cảnh Lợi "làm phép", vẽ bùa gửi cho họ để tạo lòng tin rồi gửi đến khách hàng với cam kết "100% hiệu nghiệm".

Bằng thủ đoạn này, có ít nhất 8 bị hại bị Như và Lợi lừa với số tiền hơn 65 triệu đồng.

Như và Lợi bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, một nạn nhân của Lợi và Như đã có đơn trình báo công an về việc mình bỏ ra 6 triệu đồng mua nước hoa, sáp từ Như và Lợi nhưng nhiều tháng qua vẫn không có người yêu.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hậu Giang (nay là Công an TP Cần Thơ) đã mời Lợi và Như làm việc.