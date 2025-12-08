Bắt nhóm thanh niên pha chế tinh dầu ma túy bán cho con nghiện

Ngày 8/12, Đồn biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tạm giữ một nhóm thanh niên, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 17h15 ngày 5/12, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với đường Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn biên phòng Non Nước) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) đang giao một lọ tinh dầu ma túy cho đối tượng Huỳnh Bá Phong (SN 2002, trú tại phường Ngũ Hành Sơn), thu số tiền 300.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Hải tại Đồn biên phòng Non Nước (Ảnh: Đồn biên phòng Non Nước).

Kiểm tra túi quần, áo và túi đeo chéo của đối tượng Hải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 16 lọ nhựa màu trắng bên trong có chứa tinh dầu màu cam, xanh. Hải khai nhận đây là ma túy dạng tinh dầu mang theo để bán cho khách.

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng Non Nước đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Phong về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Ngũ Hành Sơn), lực lượng chức năng thu giữ thêm 84 lọ nhựa màu trắng với nhiều kích thước khác nhau, bên trong mỗi lọ có chứa các chất lỏng nhiều màu, được đánh số thứ tự từ 1 đến 84.

Các chai lọ chứa tinh dầu ma túy được pha chế để bán cho con nghiện (Ảnh: Đồn biên phòng Non Nước).

Hải khai nhận tất cả những lọ này là của đối tượng tên Nguyễn Thành Hoàng Vương (chưa rõ tuổi và địa chỉ cư trú). Theo sự chỉ đạo của Vương, Hải sử dụng các chất lỏng trong các chai lọ để pha chế theo tỷ lệ nhằm bán cho những người có nhu cầu mua.

Mở rộng điều tra, đối tượng Hải khai nhận thêm hoạt động sang chiết, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy còn có đối tượng Lê Mậu Hoàng (SN 1996, trú tại xã Sen Ngư) và đối tượng Nguyễn Thành Hoàng Vương cùng tham gia thực hiện.

Trên cơ sở lời khai của đối tượng Hải, lực lượng chức năng đã mời đối tượng Hoàng về làm việc.

Qua đấu tranh, Hoàng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Riêng đối tượng Vương đã bỏ trốn.