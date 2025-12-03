Quyết liệt chặn buôn lậu, hàng giả trước Tết 2026

Hơn 31.000 vụ vi phạm trên toàn quốc trong quý III

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hết hạn, hàng nhập lậu tiếp tục gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Chỉ trong quý III, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 31.000 vụ việc, thu nộp ngân sách trên 3.600 tỷ đồng. Riêng 462 vụ đã bị khởi tố hình sự với 915 đối tượng liên quan.

Là địa bàn trọng điểm, Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh. Trong tháng 11, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 2.498 vụ, xử lý 2.447 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu; số tiền thu nộp ngân sách đạt 331,037 tỷ đồng. Riêng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 500 vụ, đóng góp 7,08 tỷ đồng vào ngân sách.

Số lượng lớn quần áo mang nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện tại cơ sở (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành phục vụ cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Hai đoàn gồm 26 thành viên đến từ nhiều đơn vị: Quản lý thị trường, Công an TP, Hải quan, Thuế, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ...

Theo Kế hoạch 78/KH-BCĐ389/TP, các đoàn tập trung kiểm tra hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại. Đồng thời tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nhãn mác, chất lượng, giá bán, thương mại điện tử và chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Hải quan mở đợt cao điểm kiểm soát hàng lậu dịp Tết Bính Ngọ 2026

Theo thống kê của Cục Hải quan, riêng tháng 10, toàn ngành đã phát hiện và xử lý 1.793 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước đạt 1.856 tỷ đồng, thu nộp gần 46,1 tỷ đồng.

Các con số cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng hải quan trong việc chặn đứng các đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Công tác kiểm tra - giám sát được thực hiện xuyên suốt tại các tuyến trọng điểm như cửa khẩu, cảng biển, đường biển và hàng không.

Hiện nay, Cục Hải quan đã và đang triển khai mạnh mẽ đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Kế hoạch 30141/KH-CHQ, bảo đảm kiểm soát chặt nhưng vẫn tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Hải quan, trong đợt cao điểm, ngành Hải quan quan tâm đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh, phân phối nội địa, đặc biệt với mặt hàng nhạy cảm: thuốc lá, thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, ngoại tệ, vàng, hàng tiêu dùng, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Mới đây, ngày 25/11, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, yêu cầu các Bộ trưởng và lãnh đạo địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mục tiêu của đợt cao điểm được Phó Thủ tướng chỉ đạo, đặt ra rõ ràng là tuyên chiến không khoan nhượng với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt các mặt hàng như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, tiêu dùng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả.

Các lực lượng được yêu cầu “liên tục ra quân, làm ngày làm đêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phối hợp chia sẻ thông tin, thống nhất phương án kiểm tra, giám sát; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nắm rõ thủ đoạn gian lận, sẵn sàng tố giác vi phạm.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành và địa phương, công tác kiểm soát thị trường dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026 đang được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường hàng hóa trong giai đoạn cao điểm.

Lê Thắng