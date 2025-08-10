Hai gã đàn ông “cuỗm” 22kg thịt bò khi gia chủ vào nhà rửa tay

Ngày 10/8, anh P.C.T., trú tại đường Nhật Lệ, phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết 22kg thịt bò mà vợ chồng anh dự định mang đi giao cho khách đã bị kẻ gian lấy cắp.

Theo anh T., sự việc xảy ra vào lúc 7h10 cùng ngày. Thời điểm đó, anh vừa đến cửa hàng của vợ lấy thịt bò về, chuẩn bị giao cho khách hàng ở một trung tâm thương mại tại Huế.

Hai gã đàn ông lấy trộm túi thịt bò của người dân để trước cổng nhà (Ảnh: Cắt từ clip chủ nhà cung cấp).

Khi anh T. đặt túi thịt bò ở trước cổng, vào nhà để rửa tay, cùng lúc đó, có 2 người đi trên xe máy chạy tới. Người đàn ông ngồi sau xe bước đến, xách túi thịt đưa lên phương tiện, rồi cả 2 nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, anh T. đã chạy, đuổi theo nhưng không kịp.

Theo anh T., số thực phẩm bị mất có giá trị khoảng 5 triệu đồng, bằng cả tháng lương của vợ anh. Sau khi bị kẻ gian lấy cắp, vợ chồng anh phải mua lại thịt khác để giao cho khách hàng.

Sự việc được camera an ninh ghi lại, sau đó anh T. đã gửi cho người quen nhờ đăng lên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng.

Người dân cung cấp thêm hình ảnh tố cáo bị mất cắp tài sản, nghi cùng các đối tượng lấy trộm thịt bò thực hiện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đến nay, anh T. chưa báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng vì nghĩ giá trị tài sản bị mất cắp không lớn.

Khổ chủ cho biết, sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều người gọi cho anh để gửi thông tin, hình ảnh liên quan những vụ bị mất cắp tài sản mà họ nghi do 2 đối tượng nêu trên thực hiện.