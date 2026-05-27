Hai cựu Cục trưởng Bộ Y tế được giảm án trong vụ nhận hối lộ hơn 94 tỷ đồng

Ngày 27/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại cơ quan này và một số đơn vị liên quan.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 12 năm tù cùng về tội danh trên, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm 15 năm tù.

Chồng bà Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, bị tuyên 3 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm 5 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên giảm án cho các bị cáo còn lại, với mức án phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được cấp phúc thẩm xem xét, tuyên giảm từ 3 đến 6 tháng tù.

HĐXX phúc thẩm (Ảnh: Nam Cường).

Hai cựu Cục trưởng có vai trò cao nhất trong vụ án

Theo nhận định của tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga là những người có vai trò cao nhất trong vụ án, quyết định việc nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, quá trình xét hỏi tại phiên phúc thẩm cho thấy vai trò của bà Nga thấp hơn ông Phong. Đây là một trong những căn cứ để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với từng bị cáo.

Cấp phúc thẩm đánh giá sai phạm của các bị cáo là rất đáng tiếc, nhất là sau quá trình dài học tập, công tác, phấn đấu. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và niềm tin của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Nam Cường).

Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, ý thức khắc phục hậu quả và các tình tiết giảm nhẹ khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã khắc phục toàn bộ hậu quả và tự nguyện nộp thêm 70 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo khác. Nhiều bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu thể hiện quá trình công tác có thành tích, gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước.

Trước đó, tại phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và nhiều bị cáo khác. Theo viện kiểm sát, dù hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, vụ án có tính chất “xin - cho”, diễn ra trong thời gian dài, nhưng hậu quả đã được khắc phục, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có thêm tình tiết giảm nhẹ mới.

Trước khi tòa nghị án, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga đều nói lời xin lỗi, bày tỏ sự ân hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội.

Cơ chế “xin - cho” trong cấp phép thực phẩm

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế “xin - cho”, nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Sai phạm chủ yếu xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được “báo giá” 5-10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Bà Trần Việt Nga (Ảnh: Hải Nam).

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Thanh Phong khai trong quá trình giải quyết hồ sơ, cán bộ Cục An toàn thực phẩm có sự phân loại doanh nghiệp. Những doanh nghiệp lớn, có bộ phận pháp chế, làm hồ sơ tốt thì việc hướng dẫn, thẩm định không mất nhiều thời gian. Ngược lại, với nhóm doanh nghiệp không có bộ phận chuyên môn tốt, chuyên viên phải hướng dẫn nhiều lần, hỗ trợ ngoài giờ, thậm chí tìm tài liệu để hoàn thiện hồ sơ.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho rằng ban đầu ông không nhận thức đầy đủ đây là hành vi tiêu cực. Sau quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Phong thừa nhận sai phạm và nói đã nhận thức được hành vi của mình.

Đối với bà Trần Việt Nga, sai phạm liên quan đến việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm. Bà Nga khai không trực tiếp đưa ra mức tiền thu của doanh nghiệp, nhưng sau khi được cấp dưới báo cáo, bà đã thống nhất việc nhận tiền khi giải quyết hồ sơ.

Theo bản án sơ thẩm, tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bà Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.