Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm hầu tòa phúc thẩm

Sáng 20/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, và một số đơn vị liên quan.

Phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, từ 20 đến 22/5.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Nam Hải).

Trước đó, phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 nhưng phải hoãn do trùng lịch xét xử một vụ án khác tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, trong đó có một số bị cáo của vụ án này. Luật sư của các bị cáo cũng có văn bản đề nghị hoãn để bảo đảm việc tham gia bào chữa.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, ông Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù; bà Trần Việt Nga 15 năm tù; ông Lê Hoàng, chồng bà Nga, 5 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 12 năm tù.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Sai phạm xảy ra trong quá trình thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga (Ảnh: Nam Hải).

Cáo buộc cho rằng, để hồ sơ được “lọt cửa”, doanh nghiệp phải chi ngoài từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ. Với thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo, các doanh nghiệp bị yêu cầu chi từ 4 đến 9 triệu đồng mỗi hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Sai phạm còn xảy ra trong quá trình thẩm định, hậu kiểm, cấp chứng nhận GMP, khi một số doanh nghiệp được ưu ái, bỏ qua tồn tại sau khi chi tiền. Tổng số tiền các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận hối lộ là hơn 107 tỷ đồng.