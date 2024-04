Hai chị em ruột mua vàng giả đi cầm cố lấy hơn 500 triệu đồng

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 17/4 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Theo điều tra, Đỗ Thị Vân (SN 1987) và Đỗ Thị Bảy (SN 1993, em ruột Vân, cùng ở Bình Phước), làm ở tiệm cắt tóc ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Trong quá trình làm việc, hai chị em Vân quen biết chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, quê Lâm Đồng), bán quán cà phê ở khu vực phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Vàng giả Bảy cầm cố cho chị Hằng (Ảnh: Công an TP Thuận An).

Thời điểm này, Hằng cho Vân mượn khoảng 20 triệu đồng, Bảy mượn khoảng 10 triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng.

Sau đó, Vân mua vàng giả trên mạng xã hội, mang đến cầm cố cho chị Hằng 7 lần với tổng số tiền gần 176 triệu đồng. Ngoài việc nhận cầm cố vàng cho Vân, Hằng còn nhận cầm cố vàng cho Bảy 10 lần với số tiền hơn 341 triệu đồng.

Tổng số tiền hai chị em Vân lừa của nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Sau khi nhận vàng của hai chị em Vân, ngày 17/4, Hằng mang vàng đến một tiệm ở phường Thuận Giao cầm cố, phát hiện vàng giả nên đòi lại tiền nhưng không có kết quả.

Từ trình báo của chị Hằng, Vân và Bảy đến Công an phường Thuận Giao đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.