Hai anh em ruột cùng nhau đi trộm xe máy

Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã bắt giữ Trương Văn Quang (28 tuổi) và Trương Văn Long (20 tuổi, em ruột Quang, cùng thuê trọ ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 14/1, người dân trình báo đến Công an phường Yên Nghĩa về việc bị kẻ gian lấy trộm một xe máy Honda Wave tại khu vực Công viên Âm Nhạc (phường Yên Nghĩa).

Hai anh em Quang và Long cùng tang vật (Ảnh: ANTĐ).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 14/1, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ Quang và Long tại khu vực nhà trọ ở phường Đại Mỗ, đồng thời thu giữ 3 xe máy là tang vật các vụ trộm do hai đối tượng thực hiện nhưng chưa kịp tẩu tán.

Tại cơ quan công an, Quang và Long khai do túng thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Lợi dụng đêm tối, Quang dùng xe máy chở Long đi “tăm tia” tại các khu đô thị, công viên trên địa bàn thành phố, nhắm vào những xe máy dựng sơ hở, không khóa cổ, khóa càng để lấy trộm.

Chỉ trong hai đêm 12 và 13/1, hai đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm xe máy. Cụ thể, đêm 12/1, các đối tượng trộm một xe tại sảnh chung cư Khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh) và một xe tại vỉa hè phố Mậu Lương (phường Kiến Hưng). Đến đêm 13/1, hai đối tượng này tiếp tục trộm chiếc xe thứ ba tại Công viên Âm Nhạc thì bị công an bắt giữ.