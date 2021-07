Hà Nội: Khởi tố Phó Bí thư xã tự bầu 75 phiếu cho mình

Dân trí Ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bị cơ quan công an khởi tố về tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử".

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận với PV Dân trí vào chiều 22/7.

Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu lại tại Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) vào ngày 6/6 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) về tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử" quy định tại khoản 2 Điều 161 Bộ Luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có 3 đồng phạm là Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1975, nguyên Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4, xã Tráng Việt); Nguyễn Hữu Đô (SN 1975, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân xã Tráng Việt) và Đỗ Văn Việt (SN 1974, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân cơ động xã Tráng Việt).

Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ở địa phương, ông Nguyễn Xuân Hùng là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt và còn là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4. Còn ông Nguyễn Hữu Hoàn là Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4.

Trước đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến, ngày 23/5, sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử số 4 đã phát hiện thừa hơn 75 phiếu bầu so với số phiếu đã phát ra trước đó.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan bầu cử xác định, do lo sợ bản thân sẽ trượt đại biểu HĐND cấp xã nên ông Hùng đã lợi dụng chức vụ của mình, đặt vấn đề với ông Hoàn và lấy được 75 phiếu bầu. Sau khi mang phiếu về nhà, ông Hùng đã gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu và nhờ 2 dân quân đi bỏ phiếu hộ.

Trước vi phạm nghiêm trọng này, Huyện ủy Mê Linh đã khai trừ Đảng đối với ông Hùng và ông Hoàn. Đến ngày 6/6, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt đã tiến hành bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4.

Tiến Nguyên