Hà Nội: Kẻ kêu gọi "giết thẩm phán xử vụ Đồng Tâm" lĩnh án tù

Dân trí Trần Hoàng Minh sử dụng facebook cá nhân đăng tải các bài viết có nội dung vu khống, kêu gọi người dân xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) giết thẩm phán xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại địa phương này.

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Hoàng Minh (SN 1990, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trần Hoàng Minh tại tòa ngày 20/7 (Ảnh: Lâm Vinh).

Theo nội dung vụ án, từ cuối tháng 10/2018 đến tháng 9/2020, Trần Hoàng Minh dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải 51 bài viết có nội dung vu khống, kích động và xúc phạm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật.

Thậm chí, Minh còn đăng bài kêu gọi người dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) giết thẩm phán xét xử sơ thẩm các đối tượng trong vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" xảy ra ngày 9/1/2020 tại xã Đồng Tâm trên trang facebook cá nhân "Trần Hoàng Minh" và nhóm facebook khác do Minh làm quản trị.

Ngoài ra, Trần Hoàng Minh còn đăng các bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội triệu tập để làm rõ các bài viết đã đăng tải nêu trên, Minh nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên ngày 10/9/2020, bị cáo có "Đơn xin đầu thú", xác nhận các bài viết được in ra từ facebook "Trần Hoàng Minh" và nhóm facebook khác do Minh làm quản trị là các bài viết của mình.

Trần Hoàng Minh khai, các bài viết trên do Minh tự viết hoặc sao chép lại. Minh cũng không rõ các nội dung đăng tải có đúng sự thật không.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Minh đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Tại tòa ngày 20/7, bị cáo thành khẩn khai nhận các hành vi như bản cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP đã quyết định tuyên phạt Trần Hoàng Minh 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố, xét xử.

Phúc Lâm