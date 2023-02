Hà Nội: Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm 29-07D và 29-10D

Trước đó, ngày 24/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an TP Hà Nội, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).