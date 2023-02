Khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, bắt 2 lãnh đạo

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Các đối tượng gồm: Lê Thành Chung (41 tuổi, Giám đốc), Hoàng Anh Tuấn (40 tuổi, Phó Giám đốc), Đào Huy Chung (46 tuổi), Lê Văn Ngọc (34 tuổi) và Đỗ Văn Huân (31 tuổi, cùng là đăng kiểm viên).

Cảnh sát thực hiện các biện pháp tố tụng tại Trung tâm đăng kiểm 29-07D (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, những nghi phạm trên đã có hành vi thông đồng, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới, như: Lỗi về đèn, phanh, khí thải... và bỏ qua lỗi về trọng tải, để nhận tiền từ khách hàng.

Nhà chức trách cho biết số tiền để "bôi trơn" là 100.000 - 200.000 đồng/xe. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lời bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an huyện Đông Anh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét trung tâm đăng kiểm tại quận Hoàng Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 24/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an TP Hà Nội, Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Việc khám xét phục vụ cho quá trình điều tra hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm, diễn ra tại trung tâm này.

Quá trình khám xét, cảnh sát tạm giữ: 18 máy tính, nhiều thùng tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng, đồng thời, cơ quan công an cũng đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.