Triệu tập 9 đối tượng liên quan vụ nam sinh bị hành hung ở Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sáng 30/8, Công an phường Vàng Danh tiếp nhận đơn của Đ.H.Đ. (SN 2008), trú tại khu Trưng Vương 7, học lớp 12A2 Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.

Đ. cho biết em bị bạn cùng trường là L.S.H. (SN 2009), trú tại khu Nam Sơn, hành hung.

Các đối tượng cùng tang vật và phương tiện tại trụ sở Công an phường Vàng Danh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, xác minh.

Cơ quan chức năng đã triệu tập 9 thiếu niên trú tại phường Vàng Danh có liên quan, trong đó có L.S.H. và các đối tượng sinh từ năm 2008 đến 2010 ở các khu Nam Sơn, Nam Trung, Vàng Danh 4, Chạp Khê, Tre Mai, Nam Tân.

Vụ việc đang được Công an phường Vàng Danh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.