Giúp cháu đòi nợ, cậu bắn chết người

Ngày 7/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với Lỳ Chồng Nai (58 tuổi, trú xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng tháng 2/2022, Lầu Bá Trừ (cháu gọi Nai bằng cậu), gọi điện nhờ Nai hẹn gặp ông Hà Văn C. (trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn). Theo Trừ, giữa anh ta và ông C. có mua bán ma túy với nhau, 2 lần Trừ suýt bị công an bắt. Trừ cho rằng ông C. lừa nên gọi điện để đòi tiền nhưng không được. Do vậy, Trừ nhờ Nai gọi điện, giả vờ bàn chuyện mua bán ma túy với C. để đòi tiền cho Trừ.

Bị cáo Lỳ Chồng Nai tại phiên tòa.

Lỳ Chồng Nai nhiều lần gọi điện với C. nhưng người này từ chối. Hai tháng sau, ông C. bất ngờ đồng ý gặp mặt.

Cả hai thống nhất gặp nhau vào sáng sớm ngày 6/4/2022, tại một cánh rừng thuộc xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Trước khi đi, Nai mang theo một khẩu súng AK.

Lỳ Chồng Nai hỏi C. về khoản tiền nợ của Trừ thì người này bảo chưa có và quay lưng bỏ đi. Nai giương súng, nã đạn vào đối phương khiến ông C. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lỳ Chồng Nai rời khỏi hiện trường và cất giấu hung khí. 9 ngày sau, thi thể ông C. được phát hiện.

Tại phiên tòa, bị cáo Lỳ Chồng Nai thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nai 20 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt, Lỳ Chồng Nai phải chịu 22 năm tù.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại hơn 250 triệu đồng.

Đối với Lầu Bá Trừ, sau khi vụ việc xảy ra đã rời khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, làm rõ sự liên quan của Trừ trong vụ án.