Giấu 300 viên ma túy trong hộp "ngũ cốc dinh dưỡng"

Ngày 9/8, cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Việt (21 tuổi) và Đỗ Thị Kiều My (19 tuổi, cùng trú thị xã An Khê, Gia Lai) về hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 5/8, Công an thị xã An Khê bắt quả tang Việt đang nhận 1 hộp hàng từ nhân viên của một công ty cung ứng dịch vụ giao nhận hàng tại địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộp hàng có chứa 300 viên nén màu vàng. Những viên nén này được giấu trong hộp giấy, bên ngoài hộp ghi dòng chữ "Ngũ cốc dinh dưỡng".

Những viên ma túy được giấu trong hộp ngũ cốc (Ảnh: Công an thị xã An Khê).

Tại cơ quan Công an, Việt khai nhận các viên nén trên là ma túy, được đối tượng không chưa rõ nhân thân lai lịch thuê vận chuyển.

Mở rộng điều tra, Công an xác định, ngày 28/7, Đỗ Thị Kiều My cùng với Nguyễn Văn Việt có bán ma túy cho một đối tượng khác.

Vụ án đang được Công an thị xã An Khê điều tra, làm rõ.