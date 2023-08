TPHCM kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đối với tài xế tại bến xe

Sáng 8/8, Đội CSGT An Sương (Phòng PC08) phối hợp Đội Thanh tra giao thông số 7 (Sở GTVT TPHCM) và Công an xã Bà Điểm tổ chức kiểm tra ma túy các tài xế tại Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn (TPHCM).

Lực lượng chức năng lập chốt tại khu vực cổng bến xe và mời ngẫu nhiên tài xế lái phương tiện xuất bến kiểm tra ma túy bằng kit test. Thời gian kiểm tra đối với mỗi tài xế là khoảng 5 phút.

Tài xế lần lượt được mời vào chốt lấy nước tiểu kiểm tra ma túy (Ảnh: A.H.).

Bằng phương pháp này, 5 nhóm chất ma túy sẽ được phát hiện, gồm thuốc lắc, cần sa - bồ đà, ma túy đá, ma túy tổng hợp và thuốc phiện.

Trong hơn 2 giờ, các lực lượng đã kiểm tra gần 20 trường hợp. Các tài xế đều chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của lực lượng chức năng và không có ai bị phát hiện sử dụng ma túy.

Tài xế Phạm Văn Phúc (53 tuổi, nhân viên hãng xe Sao Vàng), cho biết, ông rất ủng hộ việc kiểm tra ma túy thường xuyên của lực lượng chức năng. Khi kiểm tra, tài xế sẽ sợ và chấp hành nghiêm không sử dụng chất cấm khi hành nghề để đảm bảo an toàn giao thông.

Mỗi tài xế được kiểm tra ma túy trong 5 phút (Ảnh: A.H.).

"Sử dụng ma túy, chất kích thích rất nguy hiểm vì gây ra ảo giác, mất tỉnh táo dễ gây ra tại nạn. Tôi cũng như các đồng nghiệp luôn chấp hành nghiêm vì sau tay lái là gia đình và tính mạng nhiều hành khách", ông Phúc nói.

Trong sáng cùng ngày, đại diện Bến xe An Sương, một số nhà xe cũng đã ký bản cam kết với Đội CSGT An Sương về việc thực hiện đúng quy định đón, trả khách; không lập các bến, bãi sai quy định; vận chuyển đúng số lượng hành khách…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ CSGT An Sương cho biết việc kiểm tra ma túy tài xế tại các bến xe trên địa bàn được đơn vị thực hiện bất ngờ, thường xuyên. Nếu phát hiện vi phạm, tài xế sẽ được bàn giao cho công an địa phương lập biên bản, xử lý nghiêm.