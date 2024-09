"Giăng lưới" bắt đối tượng cướp giật iPhone ở TPHCM

Ngày 23/9, Công an quận 7, TPHCM, đang tạm giữ Hồ Ngọc Lợi (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Hồ Ngọc Lợi bị điều tra về hành vi Cướp giật tài sản (Ảnh: Thuận Thiên).

Khoảng 22h ngày 21/9, Lợi chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, phát hiện một thanh niên ngồi trên xe máy tay bấm điện thoại. Nghi phạm áp sát, giật chiếc iPhone của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Đến sáng 22/9, nạn nhân mới đến cơ quan công an trình báo. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 vào cuộc truy xét, xác định đối tượng bỏ chạy về hướng Long An.

Công an trao trả tài sản cho bị hại (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an quận 7 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An, lần theo manh mối đối tượng. Chỉ sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, các đơn vị xác định nghi phạm đang chạy về hướng TPHCM nên "giăng lưới" vây bắt thành công.

Công an quận 7 cũng kịp thời thu hồi và trao trả tài sản lại cho người bị hại. Hiện nhà chức trách tiếp tục xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định pháp luật.