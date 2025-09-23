Giang hồ Bình Kiểm lĩnh 12 năm tù

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TAND TPHCM) tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi Bình Kiểm) 12 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đồng phạm còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 9 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù.

HĐXX xác định lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, do đó có căn cứ xác định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hội đồng xét xử tuyên án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe. Khi lượng hình, tòa đã cân nhắc, xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo.

Trong đó, Bình được xác định là chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn.

Bị cáo Bình bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm và được tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Theo hồ sơ vụ án, quen nhau tại trại giam Chí Hòa, đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, Bình và Lại Nam Phương (55 tuổi) hẹn gặp nhau. Phương rủ Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi) cùng đến gặp Bình. Bình nói đang tìm mua súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ liền hứa tặng Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu do Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "tặng anh quà". Bình mở túi ra xem, thử lên đạn rồi đưa súng cho Hoàng Anh mang đi cất giấu.

Bị cáo Bình lĩnh 12 năm tù (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Khoảng một tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được "đại ca" tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đem chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Khoảng tháng 8/2024, qua Nguyễn Tuấn An (43 tuổi), Bình đặt mua thêm vũ khí từ Lào. An sau đó nhờ người mua được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, chuẩn bị đưa về Việt Nam thì bị Công an Lào bắt giữ ngày 29/9/2024, sau đó chuyển giao cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình chuyển 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đặt mua súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa (28 tuổi) mua giúp, nhưng bị người này chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.