Giang hồ Bình "Kiểm" khai mê súng từ nhỏ

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TAND TPHCM) xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi Bình "Kiểm") về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bình giải thích việc tìm mua nhiều súng quân dụng là vì có niềm đam mê với súng. "Từ khoảng mười mấy tuổi, bị cáo đã có niềm đam mê đặc biệt với súng", Bình thừa nhận.

"Mới ra tù được có mấy tháng, giờ lại bị bắt. Năm nay bị cáo đã 55 tuổi, đối diện với mức án sắp tới trong vụ án này, có thể chấp hành xong thì bị cáo đã hơn 70 tuổi. Bị cáo xem lại mình có bị ám ảnh gì với súng đạn không?", chủ tọa hỏi.

Bình "Kiểm" trả lời cáo trạng truy tố bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai.

Bình khai khi được bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi) tặng súng, bị cáo liền thử ngay tại quán nhậu nhưng không nổ.

Khi được VKS hỏi trong quá trình điều tra bị thu giữ những gì, Bình nói bị thu điện thoại nhưng do bị trầm cảm nên bị cáo không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu chiếc.

Bị cáo Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) khai là bạn tù với Bình “Kiểm”. Sau khi chấp hành xong hình phạt về tội Giết người, bị cáo Anh làm quản lý cho một quán nhậu trên địa bàn quận 12 (cũ) và gặp lại Bình “Kiểm”.

Bị cáo này nói Bình có nhờ cất giấu 1 khẩu súng và Hoàng Anh đã mang về Lâm Đồng chôn trong vườn, tới khi bị bắt, bị cáo đã giao nộp cho cơ quan điều tra.

Tương tự, bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ và những bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND Khu vực 7 phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo VKS, cáo trạng truy tố Bình "Kiểm" và đồng phạm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phạm Đức Bình thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp với vai trò chủ mưu, cầm đầu, có nhân thân xấu nên cần xử lý nghiêm khắc.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các tội phạm khác.

Bên cạnh đó, VKS nghi nhận cho bị cáo Bình và đồng phạm một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình mức án 13-15 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 1-12 năm tù.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận.

Theo hồ sơ vụ án, Quen nhau tại trại giam Chí Hòa, đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, Bình và Lại Nam Phương (55 tuổi) hẹn gặp nhau. Phương rủ Vũ cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm mua súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu do Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "tặng anh quà". Bình mở túi ra xem, thử lên đạn rồi đưa súng cho Hoàng Anh mang đi cất giấu.

Khoảng một tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được "đại ca" tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đem chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Khoảng tháng 8/2024, qua Nguyễn Tuấn An, Bình đặt mua thêm vũ khí từ Lào. An sau đó nhờ người mua được một khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn ngắn, 242 viên đạn AK với giá 227 triệu đồng, chuẩn bị đưa về Việt Nam thì bị công an Lào bắt giữ ngày 29/9/2024, sau đó chuyển giao cho Bộ Công an.

Ngoài ra, Bình chuyển 20 triệu đồng cho Trần Đình Thiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đặt mua súng quân dụng. Thiện sau đó nhờ Lê Minh Nghĩa mua giúp nhưng bị người này chiếm đoạt 21,3 triệu đồng.