Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn hưởng lợi 118 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, bị can Hồ Đình Thái Hòa (Giám đốc Trung tâm DNLX Sài Gòn) đã kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh, đào tạo; cho "mượn" tư cách pháp nhân để đào tạo và hợp thức hóa học viên của trung tâm; hợp thức hóa các điều kiện chuyên môn kỹ thuật về sân tập, phòng học, giáo viên.

Ông Hồ Đình Thái Hòa bị cáo buộc hưởng lợi hơn 100 tỷ đồng (Ảnh: Bộ Công an).

Hồ Đình Thái Hòa đã tuyển sinh 65.458 học viên, thu hơn 618 tỷ đồng tiền học phí. Trong số 65.458 học viên, trung tâm đã trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu 39 tỷ đồng tiền học phí; 59.302 học viên còn lại, bị can Hòa hợp thức hóa điều kiện đào tạo lái xe với các cá nhân bên ngoài, thu học phí hơn 578 tỷ đồng.

Số tiền trên được bị can nộp về trung tâm hơn 119 tỷ đồng, còn lại 459 tỷ đồng được giữ lại để chi cho việc tự đào tạo, Hòa hưởng lợi trái phép 118 tỷ đồng.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho 34.760 học viên, còn 4.261 học viên thi trượt đang chờ thi lại. Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định chưa phát hiện sai phạm trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho các học viên này.

Từ thời điểm cấp giấy phép lái xe đến nay, 34.760 học viên đã trải qua thời gian dài tự hoàn thiện kiến thức, trình độ lái xe trong thực tế. Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát Sở Giao thông Vận tải, trung tâm để tổ chức bổ sung nội dung đào tạo lái xe đối với các học viên này.

Còn 24.437 học viên chưa được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nhưng đã được đưa vào danh sách đào tạo, cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với trung tâm tiếp tục thực hiện nội dung chương trình đào tạo lái xe theo quy định.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã ủy thác cho công an 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai để ghi lời khai 21.462 học viên trong số 39.021 học viên đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề.

Đồng thời, đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an và các cơ quan báo chí để tìm 65.458 học viên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Đến nay, công an 11 huyện, thành phố tỉnh Đồng Nai đã gửi kết quả xác minh lời khai của 7.139/21.462 học viên. Các học viên này xác định tự học lý thuyết, không học thực hành tại trung tâm hoặc học thực hành nhưng không đủ thời gian.

Đã có 1.575 đơn của học viên gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đó, học viên chưa thi tốt nghiệp, chưa được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc đã thi sát hạch nhưng chưa đạt đề nghị được nhận lại tiền.

Các học viên đã thi đậu, được cấp giấy phép lái xe cho rằng thi sát hạch đầy đủ, đúng quy định và không có kiến nghị gì.

Quá trình điều tra, ông Hòa thừa nhận hành vi phạm tội và đã nộp 2,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản liên quan đến bị can Hòa và 55% phần vốn góp của bị can Hòa tại Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T); phong tỏa tài khoản ngân hàng hơn 39 tỷ đồng và các khoản lãi phát sinh của Công ty 3T; ngăn chặn giao dịch 2 bất động sản và giao dịch tăng, giảm, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty 3T liên quan đến bị can Hòa.