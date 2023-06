Giám đốc công ty thẩm định giá lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phạm Huy Hoàng (SN 1977, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long), nguyên Giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/6.

Bị cáo Nguyễn Phạm Huy Hoàng tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, năm 2015 Hoàng quen biết và móc nối với Lâm Quế Mẫn, Lê Nguyễn Trần Huấn làm ăn.

Huấn thỏa thuận chia cổ phần cho Hoàng, Mẫn, mỗi người 32%, không góp vốn. Tuy nhiên, để nhận hoa hồng trên, Hoàng phải lo thủ tục đấu giá để mua dự án Nhà máy Phương Thảo, còn Mẫn tìm kiếm đối tác, kêu gọi đầu tư và chuyển nhượng lại cổ phần Công ty Phương Thảo khi mua được Nhà máy Phương Thảo.

Trong khoảng thời gian này, Hoàng được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Me Kong 68.

Các đồng phạm trong vụ án (Ảnh: CTV).

Do khi đấu giá, Công ty thiếu chức năng xử lý rác thải nên 3 bị can thành lập thêm Công ty Môi trường xanh Me kong (công ty không vốn, không hoạt động kinh doanh) mục đích tham gia đấu giá mua nhà máy Phương Thảo.

Tiếp đó, Huấn, Mẫn và Hoàng nhờ sự giúp sức của 3 người gồm, Lê Thành Quân, Trần Trọng Nhân và Lê Minh Truyền làm chứng thư bảo lãnh.

Ngày 4/1/2019, Truyền đại diện công ty trúng đấu giá mua nhà máy Phương Thảo với giá hơn 152 tỷ đồng.

Do không có tiền cọc cho ngân hàng nên Huấn, Hoàng, Mẫn bàn bạc bán phế liệu của nhà máy được gần 8 tỷ đồng. Tiếp đến, Huấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bán phế liệu cho công ty ngoài với số tiền 9 tỷ đồng.

Hiện, Huấn và Mẫn bị tạm giam để điều tra trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.