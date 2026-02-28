Giám đốc công ty lâm nghiệp bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ

Sáng 28/2, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Nguyên nhân và số tiền ông Tiến bị cáo buộc đã nhận, hiện phía cơ quan chức năng chưa tiết lộ.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Ảnh: Uy Nguyễn).

Giai đoạn 2021-2026, ông Tiến làm Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar rồi giữ chức giám đốc đơn vị này.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar đang quản lý, khai thác và bảo vệ diện tích rừng hơn 16.000ha, trong đó có hơn 5.000ha rừng tự nhiên.

Hiện trường một vụ phá rừng trong lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, trong giai đoạn 2015-2019, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar đã để xảy ra nhiều vụ phá rừng với khoảng 28.000m3 gỗ bị cưa hạ, thiệt hại trên 29 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát giác, ông Nguyễn Hồng Mạnh, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar và 8 cán bộ của công ty này đã bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.