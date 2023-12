Giám đốc Công an Cao Bằng: "Đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm"

Sáng 15/12, tại TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, tổ chức lễ phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Lê Nam).

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 15/12 đến hết ngày 29/2/2024, các lực lượng sẽ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Theo đó, công an các đơn vị sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: Lê Nam).

Theo Đại tá Quang, các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cao điểm, tập trung nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự.

Ngoài ra, công an tỉnh sẽ thực hiện đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường, "tín dụng đen", cờ bạc, mua bán người; triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

"Phấn đấu khám phá án hình sự đạt trên 90%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ", Đại tá Quang nêu rõ.

Cảnh sát tuyên truyền, phát tờ rơi, "móc khóa an ninh trật tự" cho người dân (Ảnh: Lê Nam).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần nêu cao tinh thần "tự quản, tự phòng, tự vệ, tự hòa giải"; mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong chấp hành quy định của pháp luật và thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tiếp tục nêu cao tính tiên phong, tích cực, chủ động của lực lượng chức năng như công an, biên phòng, hải quan, thuế, quản lý thị trường trong công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp để bảo vệ an ninh quốc gia, cơ sở...