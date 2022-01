Giám đốc Công an Bình Định nói về vụ phạm nhân tố cáo, 9 công an bị kỷ luật

Ngày 27/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận, cơ quan này đã công bố các quyết định về việc kỷ luật 9 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh, liên quan đến sai phạm tại Nhà tạm giữ công an huyện này.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao sẽ vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định vụ sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Trụ sở Công an huyện Vân Canh (ảnh: Quang Huy).

Cụ thể 9 cán bộ, chiến sĩ công an bị kỷ luật gồm: Thượng tá Phạm Văn Triều - Trưởng Công an huyện Vân Canh - bị kỷ luật với hình thức khiển trách; Thượng tá Cái Minh Long - Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh - bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; 7 cán bộ, chiến sĩ còn lại bị kỷ luật với các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm.

Đại tá Võ Đức Nguyện- Giám đốc Công an tỉnh Bình Định - cho biết, nguyên nhân do các cán bộ này đã có những hành vi sai phạm trong công tác giam giữ và thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ.

"Lãnh đạo Công an huyện thì thiếu trách nhiệm, còn cán bộ, chiến sĩ thì vi phạm trong thực hiện công tác giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh nên đều bị xử lý", Đại tá Võ Đức Nguyện cho hay.

Theo thông tin ban đầu, nhiều tháng trước, một người được đưa đến Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh để điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, bị can này "mượn" điện thoại của một cán bộ làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh với lý do gọi về cho người nhà. Tuy nhiên, người này khi mượn được điện thoại thì không gọi cho người thân mà gọi đến một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định tố cáo các sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, việc kỷ luật hàng loạt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vân Canh còn liên quan đến một số vụ việc, sai phạm khác tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.