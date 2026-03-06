Ba đối tượng dùng xe máy trộm cắp để đi cướp

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Thảo (SN 2008), Nguyễn Trọng Bình (SN 2010) và Nguyễn Hữu Anh Khoa (SN 2011), cùng trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng, để điều tra về tội Cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 2/3, khi Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của anh T.T.Đ. (SN 2009, trú tại phường Hòa Cường) và T.G.H. (SN 2011, trú tại phường Cẩm Lệ). Hai nạn nhân cho biết đã bị một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, cướp xe đạp điện khi đang di chuyển trên đường Trần Đức Thảo.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo nhiều tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp cùng Công an phường Hòa Cường và phường Sơn Trà, tập trung lực lượng xác minh ngay trong đêm.

Đến khoảng 13h ngày 3/3, cảnh sát đã xác định 3 đối tượng nêu trên chính là thủ phạm gây án, triệu tập làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, khoảng 23h ngày 1/3, Thảo điều khiển xe máy trộm cắp được, chở Bình và Khoa đi quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn, tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 1h50 ngày 2/3, khi phát hiện anh Đ. và H. đi xe đạp điện trên đường Trần Đức Thảo, các đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Thảo điều khiển xe quay đầu chặn đường, Khoa sử dụng hung khí đã chuẩn bị sẵn tấn công nạn nhân khiến anh Đ. bỏ chạy. Sau đó, cả nhóm chiếm đoạt xe đạp điện và tẩu thoát về hướng phường Sơn Trà.

Sau khi gây án, các đối tượng đã vứt bỏ phương tiện gây án là xe máy và hung khí tại khu vực bãi đất trống ven biển Mân Thái, phường Sơn Trà. Riêng chiếc xe đạp điện cướp được, đối tượng Khoa mang về nhà tháo rời các bộ phận nhằm che giấu tang vật, thuận tiện trong việc tiêu thụ. Công an đã thu giữ các bộ phận của xe đạp điện bị tháo rời.