Công an Hải Phòng cảnh báo lừa đảo đất đai qua mạng

Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây xuất hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan lĩnh vực đất đai. Các đối tượng lợi dụng giá trị tài sản lớn, giấy tờ dễ làm giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ địa chính, tài nguyên cấp xã hoặc lực lượng công an, yêu cầu người dân tích hợp, cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID giả mạo.

"Chúng gửi đường link lạ, dụ người dân cài đặt ứng dụng chứa mã độc, sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân và sổ đỏ nhằm chiếm đoạt tài sản", Công an Hải Phòng cảnh báo.

Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu người dân nộp bản gốc giấy tờ nhà đất để “xử lý hồ sơ”, thu các khoản phí “làm nhanh”, “cập nhật thông tin” với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường đe dọa nếu không thực hiện kịp thời sẽ bị mất quyền sở hữu tài sản. Một số trường hợp còn lập website, fanpage quảng cáo dự án “ảo”, sử dụng bản đồ quy hoạch giả để dụ khách chuyển tiền đặt cọc trực tuyến.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Cơ quan chức năng khẳng định, cán bộ, công chức không liên hệ qua điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Chính quyền cũng không yêu cầu cài đặt ứng dụng qua các đường link gửi qua Zalo, Facebook hoặc tin nhắn.

Mọi thủ tục liên quan đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã, phường hoặc trên các cổng dịch vụ công chính thức, có xác thực.

Người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNeID từ CH Play hoặc App Store. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.