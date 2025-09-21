Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

Ngày 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Lực lượng công an xã đã xuống hiện trường, mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Đối tượng L.H.B. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng khai tên L.H.B. (51 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) và thừa nhận không phải tu sĩ.

Theo cơ quan công an, ông B. giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện, lợi dụng lòng tin của người dân nhằm trục lợi cá nhân, không thực hiện cho tổ chức, cá nhân khác.

Công an xã Vĩnh Mỹ tạm giữ các tang vật liên quan và giáo dục, răn đe, cho ông B. làm cam kết không tái phạm.

Công an địa phương cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để lòng tốt bị các đối tượng xấu lợi dụng.