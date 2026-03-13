Giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa 4,4 tỷ đồng rồi trốn sang châu Âu

Ngày 13/3, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa vận động thành công Nguyễn Quang Dũng - đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - từ Thái Lan trở về Việt Nam đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Nguyễn Quang Dũng (45 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; nay là phường An Biên, TP Hải Phòng) đã giả danh Thiếu tướng quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, từ đó lừa đảo chiếm đoạt của bị hại 4,4 tỷ đồng.

Nguyễn Quang Dũng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn ra nước ngoài, di chuyển qua nhiều quốc gia tại châu Âu và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Đến tháng 1, đối tượng tiếp tục lẩn trốn tại Thái Lan.

Sau quá trình xác minh, truy tìm và vận động, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thuyết phục Nguyễn Quang Dũng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 7/3, Dũng chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được về Việt Nam đầu thú. Ba ngày sau, lực lượng chức năng đã tiếp nhận đối tượng và hoàn tất các thủ tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.