Giả danh cảnh sát giao thông lừa nhận tiền làm đăng ký xe

Ngày 8/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố và bắt tạm giam Mai Nhữ Minh (SN 1998), trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Phan Văn Hiệp (SN 1986), trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động tại Campuchia, chuyên rao bán xe máy nhập khẩu giá rẻ trên mạng xã hội. Nhóm này có sự liên kết với một số đối tượng tại các tỉnh Thanh Hóa và Hưng Yên.

Đối tượng Mai Nhữ Minh (trái) và Phan Văn Hiệp (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này đã lập các hội nhóm rao bán xe trên mạng xã hội. Khi người mua liên hệ, chúng sử dụng nhiều số điện thoại rác để kết bạn qua Zalo, sau đó gửi thông tin và hình ảnh về các cửa hàng mua bán xe máy, ô tô nhập khẩu nhằm tạo lòng tin cho người mua.

Nhóm này yêu cầu người mua đặt cọc 3-30 triệu đồng, tùy thuộc vào giá trị của xe máy hoặc ô tô. Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, gọi điện cho người mua để kiểm tra thông tin cá nhân và loại xe, đồng thời yêu cầu chuyển thêm tiền để làm giấy tờ và biển số xe. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo này chặn liên lạc với khách hàng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên và Công an huyện Nga Sơn, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai Nhữ Minh và Phan Văn Hiệp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên cả nước, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an huyện Thường Xuân đang mở rộng điều tra về các hành vi rửa tiền và thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng khác có liên quan.