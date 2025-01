Khởi tố kẻ đánh chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT điều tra Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã khởi tố Lê Văn Hiền (SN 1986, quê An Giang) về tội Cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

Hiền là người đã ra tay đánh anh N.T.B. (SN 1986, ngụ TP Bến Cát, Bình Dương) sau va chạm giao thông khiến nạn nhân chết não và tử vong sau hơn 4 ngày điều trị.

Lê Văn Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 3/1, Công an TP Bến Cát đã di lý Hiền từ An Giang về Bình Dương để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Hiền cho biết bản thân anh ta làm công nhân ở Bình Dương. Ngày xảy ra vụ việc, Hiền chạy xe máy về nhà và bị xe máy của anh N.T.B. va trúng.

Lúc này Hiền có nói với anh B. là "chạy xe kiểu gì vậy" thì anh B. dừng xe và chạy đến để đánh Hiền, dẫn đến 2 bên xô xát. Trong lúc nóng giận, Hiền đã lao tới dùng tay, chân, nón bảo hiểm tấn công anh B. giữa đường. Sau khi nạn nhân nằm bất động và những người đứng bên ngoài hô hoán thì Hiền mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn, xe máy Hiền bị hư nên anh ta đã bỏ xe lại và gọi điện thoại cho vợ tới đón. Hiền sau đó bỏ trốn về quê và ra công an đầu thú vào ngày 2/1.