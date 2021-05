Gã đồi bại nhiều lần dọa giết bé gái 11 tuổi sau mỗi lần hiếp dâm

Dân trí Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại, Tuyến đưa cho bị hại số tiền 50.000 đồng và dọa giết nếu nói cho người khác biết chuyện.

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đạt Thanh Tuyến (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, chị N. và anh T. chung sống như vợ chồng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bé gái C. (SN 2007) là con riêng của chị N..

Đầu tháng 4/2018, chị N. về tỉnh Tiền Giang giải quyết việc riêng, bé C. đến ở nhờ tại nhà riêng của anh T. ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Cùng ở chung nhà anh T. còn có Nguyễn Đạt Thanh Tuyến (em ruột anh T.). Từ ngày 9/4/2018 đến ngày 15/4/2018, tại nhà riêng anh T., Tuyến đã có 6 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé C..

Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Tuyến đưa cho bị hại số tiền 50.000 đồng và dọa sẽ giết nếu bé C. nói cho mọi người biết chuyện.

Ngày 18/4/2018, bé C. gặp mẹ và kể chuyện bị Tuyến giao cấu nhiều lần. Mẹ bé C. đưa bé đến Công an xã Bình Chánh trình báo.

Ngày 22/10/2018, Nguyễn Đạt Thanh Tuyến bị bắt tạm giam cho đến nay.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên cáo trạng nêu, căn cứ lời khai cháu C., kết quả giám định pháp y, giám định ADN và các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở xác định Tuyến đã hiếp dâm cháu C..

Xuân Duy