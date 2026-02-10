Đường dây sản xuất máy biến áp giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an tỉnh An Giang thông báo đã thi hành lệnh tạm giam 3 đối tượng gồm Tô Hoàng Dũ (36 tuổi, An Giang), Trương Văn Tiền (47 tuổi, TP Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (48 tuổi, TP HCM) để điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Một trong ba bị can của vụ án nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một đường dây chuyên sản xuất và tiêu thụ máy biến áp giả với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh và kéo dài trong nhiều năm.

Các đối tượng trong đường dây này đã thu mua các máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng, sau đó tiến hành phục chế, sơn sửa lại vỏ, quấn lại dây đồng. Đặc biệt, chúng còn làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác và tem thông số kỹ thuật để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển máy biến áp giả từ các kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ để tiêu thụ theo đơn đặt hàng tại tỉnh An Giang.

Các đối tượng thu mua máy biến áp cũ rồi phục chế và gắn thương hiệu máy biến áp nổi tiếng trên thị trường để tiêu thụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, tiêu thụ, lực lượng công an đã thu giữ 137 máy biến áp giả, với tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tài liệu, đồ vật và dữ liệu điện tử liên quan cũng đã được thu giữ.

Theo thông tin từ công an, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hệ thống điện, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn lưới điện quốc gia.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Việc sản xuất và sử dụng máy biến áp giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường như phá hỏng toàn bộ hệ thống điện, dễ gây rò rỉ điện ra vỏ thiết bị, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.