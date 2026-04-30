Dùng hơn 350 công ty “ma” mua bán hóa đơn gần 7.000 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị giao dịch gần 7.000 tỷ đồng.

12 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.

Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành phá án, khởi tố Lê Văn Hiền và 11 người về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 207 USB token (chữ ký số), 2 CPU, laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Đối tượng cầm đầu Lê Văn Hiền (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn GTGT, với giá trị chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3.171 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn, với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn để phục vụ các hành vi như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định kế toán và các tội danh khác.