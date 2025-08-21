Đưa người Hàn Quốc đến hội thảo để bán hàng "nhập nhèm" nguồn gốc

Ngày 21/8, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một người đàn ông tổ chức nhiều buổi hội thảo để bán hàng không rõ nguồn gốc cho người dân.

Theo đó, chiều 15/8, Công an phường Tân An phát hiện người đàn ông đang bán hàng hoá tại hội trường tổ dân phố 7 của phường, có nhiều biểu hiện nghi vấn về số hàng hóa, nên đã xác minh.

Người đàn ông tổ chức bán hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Người đàn ông khai nhận tên T. (32 tuổi, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM). Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện T. đang quảng cáo, rao bán 214 sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, cao dán các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ ngày 9/8 đến 15/8, T. đã tổ chức 7 buổi hội thảo tại hội trường các tổ dân phố ở nhiều địa bàn khác nhau để bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc cho người dân, chủ yếu là người già.

Để tạo lòng tin, T. đã mời thêm một người mang quốc tịch Hàn Quốc đến tham gia hội thảo. T. quảng cáo những mặt hàng này xuất xứ từ Hàn Quốc, có chất lượng sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công an phường Tân An đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, xử lý.