Đồng Tháp triệt phá đường dây đánh bạc trên 300 tỷ đồng

Ngày 17/5, Công an Tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Các đối tượng cầm đầu gồm Dương Quốc Quân (27 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò), Dương Triệu Phú (20 tuổi, em ruột Quân) và Tiêu Thái Hưng (31 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, cậu vợ Quân) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Các đối tượng Quân (hàng trên), Hưng (hàng dưới bên trái) và Phú tại cơ quan Công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet do Quân cầm đầu tổ chức.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ, đồng loạt đột kích nhiều tụ điểm trong và ngoài tỉnh, bắt nhiều đối tượng thuộc đường dây đánh bạc nói trên.

Cơ quan chức năng xác định, đường dây đánh bạc qua mạng do Quân tổ chức bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2022. Đến nay, số tiền các con bạc giao dịch trên 300 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.