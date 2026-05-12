Đồng Tháp bắt tạm giam đối tượng phát tán thông tin chống phá Nhà nước

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam đối với Trần Ngọc Sương (SN 1956, ngụ phường Gò Công) để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã vì liên quan đến khủng bố.

Sương đã thực hiện các hành vi phỏng vấn, cung cấp, đăng tải và chia sẻ nhiều clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối tượng Sương vẫn không từ bỏ các hoạt động chống phá, mà còn có dấu hiệu ngày càng quyết liệt hơn.

Các tài liệu và chứng cứ thu thập được xác định các nội dung do Sương phát biểu, cung cấp, đăng tải, phát tán trên không gian mạng mang tính chất tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Hành vi của Trần Ngọc Sương được đánh giá là ảnh hưởng tiêu cực đến khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch đang gia tăng lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam.