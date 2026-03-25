Đơn vị công an ở Phú Thọ được đề xuất tặng danh hiệu Anh hùng LLVT

Ngày 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Chủ tịch nước xét, tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân” đối với tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025.

Ý kiến đóng góp của người dân về việc khen thưởng gửi về Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ (số 51, đường Trần Phú, phường Việt Trì, Phú Thọ) trong thời gian 10 ngày làm việc (kể từ ngày lấy ý kiến).

Các tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong năm 2025 được nhận khen thưởng (Ảnh: Thanh Nga).

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 diễn ra vào đầu tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đã triển khai lực lượng quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện, xử lý 2.133 vụ việc, khởi tố 220 vụ với 477 bị can; xử phạt vi phạm hành chính trên 1.900 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 21,4 tỷ đồng.

Riêng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 143 vụ với 324 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 245 vụ, số tiền gần 10 tỷ đồng. Nhiều vụ án lớn, phức tạp, chưa từng có tiền lệ đã được điều tra, làm rõ, được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Phòng Cảnh sát kinh tế đạt được trong năm 2025.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế, cơ động vừa khám xét nơi ở, bắt giữ đối tượng Lý Công Sinh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ mong muốn đơn vị này tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp công tác; làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa để tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm kinh tế mới nổi lên.

Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế được yêu cầu tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các cơ quan chức năng và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.