Tạm giữ người đàn ông gây án mạng trong lúc nhậu

Chiều 7/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Sơn (SN 1968), thường trú xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, hiện ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ, về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Trần Văn Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 22h50 ngày 6/7, tổ tuần tra do Trung tá Phạm Anh Linh làm tổ trưởng cùng 5 cán bộ công an phường Ô Môn đến đoạn đường đối diện Đội PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ, phát hiện nhóm người tụ tập đông trên vỉa hè, tại quán nước của chị Thạch Thị Bích Hạnh (SN 1976, ngụ phường Ô Môn).

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Thạch Hoàng Em (SN 1991) trong tình trạng bất tỉnh, anh Thạch Minh Nhí (SN 2001) cũng nằm bất động, trên lưng có nhiều máu.

Tổ tuần tra đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Ô Môn cấp cứu, đồng thời tiến hành truy đuổi, tạm giữ các đối tượng Trần Văn Sơn, Trần Văn Phi và Nguyễn Thị Tú Trinh đang bỏ chạy bằng xe gắn máy về hướng phường Thốt Nốt.

Do 2 đối tượng Sơn, Phi đều bị thương và trong trạng thái say rượu nên tổ tuần tra đưa vào bệnh viện xử lý vết thương, sau đó mới đưa về Công an phường Ô Môn làm việc.

Nạn nhân Thạch Minh Nhí được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu, đến 4h ngày 6/7 thì tử vong.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Sơn thừa nhận dùng dao đâm anh Thạch Minh Nhí bị thương dẫn đến tử vong.

Sơn khai, lúc 21h ngày 5/7, Sơn cùng người anh sinh đôi Trần Văn Phi và một người bạn nữa nhậu tại quán ở bờ kè phường Ô Môn. Đến 22h cùng ngày, Sơn lấy xe máy chở Phi và vợ là Nguyễn Thị Tú Trinh tới quán đối diện Đội PCCC để uống cà phê.

Trong lúc uống cà phê, do say xỉn nên Phi làm bể ly. Thấy vậy Sơn nhặt bỏ vào thùng rác kế bên một bàn đang nhậu và xảy ra mâu thuẫn với Thạch Minh Nhí. Sau đó hai bên đánh nhau.

Thấy Nhí bị đánh, Thạch Hoàng Em cũng nhảy vào đánh Sơn. Tuy nhiên Sơn đã lấy được dao và đâm nhiều nhát làm Nhí tử vong.

Sau khi đánh nhau, Phi dùng xe máy chở Sơn và em dâu bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị Công an phường Ô Môn đuổi theo ngăn chặn, mời về làm việc.